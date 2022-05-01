28 тысячам югорчан запретили выезд за границу

28 тысячам югорчан запрещено покидать пределы России из-за долгов, сообщили в пресс-службе окружного управления Федеральной службы судебных приставов.

«Вынесенные сотрудниками ведомства постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы страны действуют в отношении 28 тысяч жителей округа. Среди них 4 тысячи «невыездных» должников по алиментным обязательствам», — говорится в сообщении ведомства.

В УФССП добавили, что для должников, которым выписали ограничение на выезд из страны, отказ в посадке на самолет в аэропорту может стать неожиданностью. В ведомстве рекомендовали заранее узнавать о наличии или отсутствии долговых обязательств на сайте Банка данных.