Югра готовится к пожароопасному сезону

Пожароопасный сезон в этом году в Югре начнется с 22 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Природнадзора округа.

«В настоящее время на территории автономного округа осуществляются меры превентивного характера (контроль состояния арендованных лесных участков, проверка готовности арендаторов в части наличия техники и оборудования для тушения лесных пожаров, выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований)», – сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что в этот период жителям необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушения грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее жители Сургута и других населенных пунктом Югры пожаловались на смог. По данным властей, задымление принес ветер с юга.