Госслужащие ХМАО разберут ошибки коммуникации в деловом стиле

В ХМАО для госслужащих проведут семинар «Ошибки коммуникации в деловом стиле: деловое письмо». Мероприятие организовано окружным департаментом государственной гражданской службы совместно с Региональным институтом управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Об основных функциях делового стиля, ошибках коммуникации и оформлении деловой документации участникам семинара расскажет замдиректора института Лариса Красильникова.

«Также госслужащие повторят особенности склонения и написания имен и фамилий, трудные случаи склонения географических названий, правила написания первых частей сложных слов (медиа-, онлайн-, видео- и др.), ключевые моменты синтаксиса и пунктуации», – говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Семинар пройдет 29 апреля в конференц-зале главного здания правительства региона.