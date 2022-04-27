Больше половины жителей Югры проведут майские праздники в домашней обстановке

В этом году 52% югорчан проведут майские выходные дома. Так, наступающий День Весны и Труда воспринимает как личный праздник только каждый третий житель региона, сообщает портал SuperJob на основе опроса.

«13% югорчан проведут майские выходные на даче или в деревне, а 8% – на работе. На природу отправятся 5%, в путешествие по России – 1% (самые популярные города – Санкт-Петербург, Москва и Сочи). Еще по 1% опрошенных отдохнут за границей (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях», – говорится в результатах исследования.

Чаще всего югорчане отмечают День победы (70%) и Новый год (72%). Также праздничное настроение 8 марта ощущают 47% опрошенных, а 23 февраля – 46%. Рождество Христово является праздником для 41%, а наступающий День Весны и Труда — для 29%.

Напоминаем, выходными в Югре объявлены дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.