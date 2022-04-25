Дежурные группы в детсадах ХМАО будут открыты в майские праздники

В мае югорчан ожидают две короткие рабочие недели, напомнил директор департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско. Выходными в связи с предстоящими праздниками объявлены дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

«Выходные не распространяются на работников со сменным режимом труда и работников экстренных служб и стратегически важных объектов», - отметил Беспояско.

В эти дни, по словам замдиректора окружного департамента здравоохранения Елены Касьяновой, медорганизации, работающие в амбулаторном режиме, будут вести приемы граждан только по экстренной и неотложной помощи. В остальные дни работа продолжится в обычном графике.

В региональном департаменте образования добавили, что в майские праздники в детсадах Югры откроются дежурные группы. «Основное требование к приему детей в эти дежурные группы — это работающие оба родителя, то есть отсутсвие возможности оставить ребенка и, соответственно, подтверждение этого факта работы», - сообщил директор ведомства Алексей Дренин.