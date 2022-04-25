Российский флаг в школах Югры будут поднимать еженедельно

В школах Югры - нововведение: отныне учебная неделя будет начинаться с торжественного поднятия флага Российской Федерации. Об этом сообщили в окружном оперштабе.

«С сегодняшнего дня во всех учебных заведениях Югры каждая новая неделя будет начинаться с такого мероприятия. Оно организовано по инициативе Минстерства просвещения РФ», - говорится в сообщении.

С гимна и поднятия российского триколора сегодня начались занятия в гимназии Ханты-Мансийска. Аналогичная торжественная линейка прошла в физико-математической школе Тюмени. Участие в ней принял губернатор Александр Моор. «Российский триколор и торжественная процедура его поднятия — символ единения, памяти и веры в нашу страну и общее будущее. Символично, что акция начинается в преддверии Дня Победы», — заявил он.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском форуме «Сила — в правде!» сообщил, что с 1 сентября традиция подъема флага и исполнение гимна в рамках патриотического воспитания будут внедрены во всех школах страны.