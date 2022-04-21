На неделю раньше обычного начнется ледоход на реках ХМАО

Ледоход на реках Обь и Иртыш в ХМАО в этом году ожидается раньше средних многолетних значений. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Петр Кугуй.

«Пока голова ледохода по Оби где-то около 600 км до нашей границы - на территории Томской области. И по Иртышу - где-то 550 км до границ с Ханты-Мансийским районом. Мы ожидаем, что ледоход придет на неделю раньше среднемноголетних значений» - цитирует Кугуя «Интерфакс-Урал».

По его словам, уровень воды при паводке на реках Югры, согласно прогнозу, ожидается около и выше нормы. В зону подтопления могут попасть порядка десяти населенных пунктов четырех муниципальных районов - Белоярского, Березовского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов. С 12 по 14 апреля в этих муниципалитетах прошли командно-штабные учения, в ходе которых отработали вопросы эвакуации населения, его оповещения и развертывания пунктов временного размещения.