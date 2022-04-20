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​Югорчане могут подать «сильные идеи» для федерального форума

Завершается прием заявок на форум «Сильный идеи для нового времени»

​Югорчане могут подать «сильные идеи» для федерального форума
Фото ideas.roscongress.ru

Сбор заявок на форум «Сильные идеи для нового» времени завершится 22 апреля. До этого дня можно успеть внести свою инициативу на крауд-платформу ideas.roscongress.org. Сам форум проводит Агентство стратегических инициатив совместно с Росконгрессом, и смысл в том, чтобы собрать максимальное количество идей для развития страны. Далее весь пул предложений оценят специалисты, часть может быть реализована на местах, а самые мощные глобальные замыслы попадут в основу новой стратегии АСИ.

«У нас есть несколько идей, уже реализованных. Например, замечательный проект «Марафон благоустройства» из Нижневартовска – благодаря этой инициативе большое количество дворов ежегодно благоустраивается. Ребята из Сургута построили «СпортЗавод». Были проекты по созданию агропарка, поддержке молодых педагогов, строительству маленьких деревень для внутреннего туризма», – цитирует ugra-news.ru общественного представителя АСИ по продвижению новых проектов в Югре Петра Суворова.

Например, сургутский «СпортЗавод» (первый креативный кластер в Югре) занял 14 место на предыдущем форуме, и идея превратилась в реальность в сентябре 2021 года. Там строится полноценная экосистема для любителей экстремальных видов спорта.

«На форум можно отправлять проекты разной степени готовности. Если в них увидят рациональное зерно, их все равно поддержат, – отметил замгубернатора Югры Роман Генкель. – За 2020 год от Югры на эту площадку поступило 139 различных предложений. Для нас форум в первую очередь интересен тем, что это нестандартный не «чиновничий» подход. Можно брать идеи, которые генерируют представители бизнеса, активные люди».


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