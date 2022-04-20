24 маршрута из Тюмени в города России и за рубеж запланировал Utair

Utair запланировал в весенне-летнем расписании 24 маршрута из Тюмени в города России и за рубеж, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ожидается, что самолеты Utair полетят из Тюмени в Анапу, Баку, Белоярский, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Игрим, Казань, Краснодар, Москву, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Омск, Самару, Советский, Сочи, Сургут, Пермь, Ташкент, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск.

«В период летних отпусков тюменцам будут доступны прямые рейсы на самые популярные курорты Кавказа и Краснодарского края с удобным расписанием и по экономичным тарифам. Также по запросам пассажиров мы ввели прямые рейсы из Тюмени за границу», — сообщил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Продажа билетов заводится поэтапно на сайте авиакомпании, уточнили в Utair. Билеты на все зарубежные рейсы Utair сейчас можно приобрести только на utair.ru и в мобильном приложении.

Ранее авиакомпания «Ямал» объявила о запуске новых рейсов. Со 2 мая авиаперевозчик начнет выполнять полеты по маршруту Новый Уренгой — Минводы, а 4 мая откроет рейсы из Салехарда в Минводы и из Нового Уренгоя в Анапу.