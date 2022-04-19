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​Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске новых рейсов на юг России

Авиакомпания «Ямал» запустит в мае новые рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя на юг РФ

​Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске новых рейсов на юг России
pixabay.com

Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске новых рейсов. Со 2 мая авиаперевозчик начнеет выполнять полеты по маршруту Новый Уренгой — Минводы, а 4 мая откроет рейсы из Салехарда в Минводы и из Нового Уренгоя в Анапу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты из Салехарда в Минеральные Воды будут выполняться раз в неделю, по средам, из Нового Уренгоя в Анапу — по средам и пятницам. Рейсы по маршруту Новый Уренгой — Минводы планируются по понедельникам и четвергам.

Напомним, накануне Росавиация в девятый раз продлила ограничения полетов в 11 российский аэропортов на юге и в центральной части России. Ограничения будут действовать до 25 апреля.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 181, комментариев: 0

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