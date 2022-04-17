25 югорчан отправятся на Дельфийские игры России

Делегация ХМАО примет участие в XXI молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут в Красноярске с 22 по 27 апреля. Всего в делегацию входят 25 человек, сообщили в пресс-службе окружного департамента культуры.

«Сольные исполнители и участники коллективов продемонстрируют свое мастерство в следующих номинациях: изобразительное искусство, эстрадное пение, современная хореография, - говорится в сообщении. - Игры являются отборочным этапом для молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ».

Напомним, что в прошлом году победителем Дельфийских игр в номинации «Сольное народное пение» стала юная певица из Сургута София Олареско, которая сейчас участвует в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Как мы писали ранее, жители Югры могут поддержать 12-летнюю артистку и проголосовать за ее выход в финал шоу.