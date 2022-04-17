Югорчан просят поддержать участницу шоу «Голос. Дети» Софию Олареско

Югорчан просят поддержать 12-летнюю певицу из Сургута Софию Олареско, участвующую в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. На прошлой неделе после этапа «Поединок» наставник Баста назвал имена двух финалистов своей команды. София в их число не попала. Но 15 апреля был объявлен дополнительный тур.

«Ровно через неделю мы проведем специальный дополнительный этап, у вас есть возможность пройти в финал. Но голосовать будут телезрители. После этого мы узнаем полный список тех, кто поборется за звание лучшего голоса страны», — анонсировал ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Народное голосование пройдет в пятницу, 22 апреля. Югорчане могут проголосовать за выход Софии в финал шоу, сообщили в центре культуры и досуга «Камертон».