Ищущие работу и безработные югорчане могут поучаствовать в оплачиваемых общественных работах

Югра получила финансирование из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, сообщает окружной департамент труда и занятости населения. Югорчане, находящиеся под риском увольнения, в простое или работающие на условиях сокращенного рабочего дня (недели), могут обратиться в центр занятости. Там им предложат временно трудоустроиться на работу, не относящуюся к основной деятельности.

«Граждане, ищущие работу и безработные, могут поучаствовать в оплачиваемых общественных работах. Период занятости каждого гражданина (работника) составляет не более 3 месяцев», - говорится в сообщении.

Уточняется, что участвующие во временных и общественных работах югорчане получат заработную плату в установленном работодателем в срочном трудовом договоре размере (не менее МРОТ).

Подбор работодателей, желающих организовать временные и общественные работы, осуществляет центр занятости населения. Получить консультацию можно в центрах занятости или по телефону «горячей линии» Дептруда и занятости Югры: 8 (3467) 33-16-14.