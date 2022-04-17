Выдача наличных денег в ХМАО выросла в 7 раз

В конце февраля – начале марта выдача наличных денег в ХМАО выросла в разы. Также наблюдался существенный отток средств со вкладов граждан, сообщили в отделении Банка России по Тюменской области.

«Среднедневная выдача наличных Банком России в округе в этот период превысила аналогичный показатель предыдущих лет в 7 раз», — цитирует руководителя отделения Банка России по Тюменской области Елену Никитину Sitv.ru.

К середине апреля ажиотаж, по оценке специалистов, утих, очереди к банкоматам не наблюдаются. Однако оборот наличных денег при оплате товаров или услуг все равно вырос - в среднем на 5%. Тем не менее, считают эксперты, говорить о тенденции отказа от безналичной оплаты пока рано.

«В России очень высокий уровень использования безналичной оплаты, и установки людей, которые привыкли расплачиваться безналичными способами, вряд ли будут меняться. Все платежи внутри страны с использованием пластиковых карт проходят без каких-либо затруднений, а сложности есть только при бесконтактной оплате со смартфонов и оплате в зарубежных интернет-магазинах», — сообщила директор направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймуратова порталу РБК.