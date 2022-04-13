Житель Югры заплатит 50 тысяч за критику действий военных на территории Украины

Когалымчанин получил крупный штраф за дискредитацию военных сил РФ. Мужчина разместил у себя в социальных сетях текст и фотографии из запрещенного медиаресурса с критикой спецоперации, проводимой на территории Украины.

«В отношении мужчины полицейскими составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, который рассмотрен в суде. Назначенный административный штраф в размере 50 тысяч рублей нарушитель оплатил», – сообщает УМВД Югры.

Напомним, что сегодня стало известно о двух вартовчанах, которые получили крупные штрафы за подобное нарушение.