Ледовзрывные работы начали в Ханты-Мансийском районе

На реке Обь пройдут взрывные работы по разрушению и ослаблению льда. Так, 14 апреля спасатели КУ «Центропас-Югория» отправятся на автозимники поселков Кирпичный и Нялино Ханты-Мансийского района.

«Дынные участки реки являются затороопасными. По многолетним наблюдениям, в этих местах не раз возникали ледовые заторы и проведение превентивных мероприятий помогает избежать образование ледовых заторов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Напоминаем, ранее в Югре закрыли зимние автомобильные дороги.