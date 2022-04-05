16+
Логотип Сиапресс
USD  83,3520   EUR  91,7289  

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...
Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?
Комментировать
0
Больше опросов

В ХМАО закрываются зимние автомобильные дороги

Зимние автомобильные дороги закрываются в Кондинском и Сургутском районах

В ХМАО закрываются зимние автомобильные дороги
департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО / vk.com

В ХМАО в связи с окончанием срока эксплуатации закрываются зимние автомобильные дороги. С 5 апреля запрещается движение транспортных средств по зимникам в Сургутском районе, с 6 апреля – в Кондинском районе, сообщает депдорхоз и транспорта Югры.

В Сургутском районе закрываются следующие зимники:

с.Угут - д.Каюкова;
с.Угут - д.Малоюганский;
Сургут - п.Банный;
с.Сытомино - п.Горный.

В Кондинском районе следующие:

пгт. Кондинский - с. Болчары;
с. Болчары - с.Алтай - д.Кама;
пгт. Кондинское - д. Никулкина;
пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский"Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас";
пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур;
подъезд к с. Карым;
пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда.

Также прекращается движение на участке зимней автодороги Мортка — Нижняя Тавда. Этот межрегиональный зимник Урай — Тюмень в холодное время года связывает Югру со Свердловской и Тюменской областями в двух направлениях — через Нижнюю Тавду и Верхнюю Тавду, уточняет Ugra-news.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:33, просмотров: 222, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Уволился югорский чиновник, сбивший женщину на пешеходном переходе 627
  2. ​Автосервисы на Профсоюзной, 37 будут ликвидированы этим летом 501
  3. Плановое отключение горячей воды в Сургуте начнется со 2 июня 444
  4. ​Суточное число заболевших ковидом в Югре сократилось до 74 369
  5. ​Весна идет в Сургут со снегодождем 359
  6. В Сургуте ожидается наплыв первоклассников 340
  7. ​В Пыть-Яхе дворник промышлял кражами офисной бумаги 328
  8. Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами 282
  9. В Нефтеюганске в «пьяном» ДТП пострадали два человека 276
  10. Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус 269
  1. ​Контакт с реальностью 3447
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 3303
  3. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 2792
  4. В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки 2779
  5. ​Сургутян ждет большой плюс 2760
  6. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 2501
  7. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 2370
  8. Военный из Сургута погиб в ходе спецоперации в Украине 2259
  9. ​Глава Белого Яра ушла в отставку 1963
  10. В Ханты-Мансийске сбили 40-летнюю женщину на пешеходном переходе 1914
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7472
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5739
  3. Потребительские патриоты 5302
  4. ​«А мы будем!..» 5065
  5. ​Переобулись 5019
  6. ​Испанский стыд 4594
  7. ​Здравствуй, здравый смысл? 4317
  8. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4072
  9. ​Новая жизнь 4064
  10. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4051

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика