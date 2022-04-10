В Ханты-Мансийске завершился «Лыжный марафон» 2022 года

В очередном «Лыжном марафоне», который традиционно проходит в Ханты-Мансийске, приняли участие более 4,2 тысяч человек из 62 регионов России, а также нашего южного соседа – Казахстана. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, впервые в истории мероприятие было разделено на два дня – 8 и 9 апреля. В первый день прошла гонка на 50 км классическим стилем, а на второй день назначили забеги на 5, 25 и 50 км свободным стилем.

«Мы стремимся развивать Югорский лыжный марафон, югорский вид спорта. Поблагодарю всех, кто увлечён спортом, занимается им, участвует в спортивной подготовке. Мы начинали в 2013 году с 781 человека, сейчас нас больше 4 тысяч», – рассказала Наталья Комарова на церемонии открытия марафона.

В гонке на 50 км свободным стилем победил профессионал своего дела – серебряный призер по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине Иван Якимушкин. У него на преодоление дистанции ушел один час, 44 минуты и 26 секунд. Среди женщин победу одержала обладательница бронзовой медали Олимпиады-2018 в Пхенчане Анастасия Кулешова. В классическом забеге на 50 километров победил бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Евгений Белов, среди женщин эту дистанцию лучше всех пробежала спортсменка из Серова Мария Козекаева.

Напомним, марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Федерация лыжных гонок Югры, банк «Открытие».