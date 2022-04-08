16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2547   EUR  83,2930  

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...

хорошо 46.1%

плохо 45.3%

мне все равно 8.6%

Всего голосов: 245

Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?

30 рублей 79%

70 рублей 8.9%

100 рублей 1.2%

Больше 100 рублей 2.7%

Мне все равно 8.2%

Всего голосов: 257

Комментировать
0
Больше опросов

Власти сообщили о готовности Югры к пожароопасному периоду

Югру признали готовой к пожароопасному периоду

Власти сообщили о готовности Югры к пожароопасному периоду
pixabay.com

Все уральские регионы, кроме Свердловской области, признаны готовыми к пожароопасному периоду. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков в ходе пресс-конференции.

«По результатам проверок Курганская, Тюменская, Челябинская область, Югра и Ямал признаны готовыми к пожароопасному периоду. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области признано ограниченно готовым к пожароопасному сезону 2022 года как раз по причине неполной законтрактованности на выполнение лесоавиационных работ», - цитирует Сандакова «Интерфакс-Урал».

По его словам, проблемой остается укомплектование рабочими в ряде регионов, в том числе в Югре. «Не хватает у нас, насколько я помню, ПДПС (парашютно-десантная пожарная служба - ИФ), это серьезная тема в Югре, потому что туда просто так человека с улицы не возьмешь, необходим навык. То есть прыжки с парашютом и так далее. Тем не менее, заверяют нас руководители лесных служб, что все будет нормально, люди будут набраны», - добавил Сандаков.

Он также уточнил, что для борьбы с лесными пожарами в УрФО подготовлены 17 тысяч 222 человека и 8 тысяч единиц техники. А в федеральном бюджете и бюджетах уральских регионов на эти цели предусмотрено почти 3 млрд рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:16, просмотров: 110, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 1140
  2. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 1028
  3. Недобросовестных подрядчиков наказали рублём за некачественную уборку снега в Сургуте 888
  4. В Югре подорожали иностранные и отечественные лекарства 830
  5. Семья с ребенком застряла в автомобиле на заметенном зимнике в ХМАО 703
  6. Мошенник продал югорским супругам несуществующий снегоход за 900 тысяч рублей 688
  7. ​Обеспеченность качественной питьевой водой в ХМАО ниже, чем в целом по России 578
  8. Югорчане могут оплатить связь МТС через Систему быстрых платежей 556
  9. Школьные обеды в России подорожали почти на 20%, выяснили «Известия» 555
  10. ​Федерация даст бизнесу льготные займы, а Югра – расширит первый пакет поддержки экономики 523
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 3681
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 3603
  3. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 3250
  4. ​Сургутян ждет большой плюс 3225
  5. В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки 3084
  6. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 2989
  7. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 2900
  8. Первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан открылся в Сургуте 2322
  9. ​В Излучинске погибли два подростка 2247
  10. Максим Слепов: «Надеемся, что коронавирус перейдет в разряд сезонных острых респираторных вирусных инфекций» 2093
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7718
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5965
  3. Потребительские патриоты 5662
  4. ​«А мы будем!..» 5424
  5. ​Переобулись 5354
  6. ​Испанский стыд 4898
  7. ​Здравствуй, здравый смысл? 4621
  8. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4431
  9. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4293
  10. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4173

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика