Почти 3 млрд рублей запланировали в УрФО на борьбу с лесными пожарами

Почти 3 млрд рублей предусмотрено федеральным бюджетом и бюджетами регионов УрФО на тушение лесных пожаров и их предупреждение в 2022 году. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков в ходе сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

«В 2022 году на все мероприятия по повышению эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также на тушение в УрФО предусмотрено финансирование из консолидированного бюджета, то есть это и федеральный бюджет и областные бюджеты, сумма в размере 2 млрд 900 млн рублей», - цитирует Сандакова «Интерфакс-Урал».

По его словам, лесопожарная техника в уральских регионах на сегодня обновлена более чем на 80%. Завершить обновление планируется до 2024 года. В 2022 году на приобретение техники в ХМАО, Тюменской и Челябинской областях выделено 130 млн рублей.

Олег Сандаков также отметил, что повышение пожарной опасности, по данным Росгидромета, ожидается в апреле по южным территориям Курганской, Тюменской, Челябинской областей.

Напомним, лесных пожаров на Урале в 2021 году было больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. Материальный ущерб от них превысил 3,5 млрд руб.