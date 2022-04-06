64 новых случая коронавируса выявлено в Югре за сутки

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 74. Новые заболевшие зарегистрированы в 14 муниципалитетах, больше всего в Нижневартовске – 11, Сургуте – 10, Югорске – 9 и Нягани – 8.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли два человека. За весь период пандемии, согласно официальным данным, скончались 2 523 человека.

Сообщается также, что состояние 21 госпитализированного пациента оценивается как тяжелое, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.