Один человек умер от коронавируса в ХМАО за сутки

За последние сутки в ХМАО выявлено 74 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 101. Новые случаи заражения зарегистрированы в 13 муниципалитетах, в том числе в Ханты-Мансийске – 25, Сургуте – 10, Советском районе – 6.

За весь период пандемии в Югре зафиксировано 207 455 заболевших ковидом. Из них большинство – 202 794 – выздоровели.

Также за сутки в ХМАО зафиксирован один летальный случай от коронавируса. За весь период жертвами инфекции в округе стал 2 521 человек.