Суда на воздушной подушке запустили в Югре на период межсезонья

В Югре на период межсезонья запустили суда на воздушной подушке. С 5 апреля начал действовать межсезонный маршрут «Ханты-Мансийск – Троица», сообщили в пресс-службе окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта. Судно совершает 2 кругорейса в день.

С сегодняшнего дня, 6 апреля, начнут действовать межсезонные маршруты «Ханты-Мансийск – Кышик» и «Ханты-Мансийск – Няинское». Периодичность обслуживания по 1, 3, 5, 7 дням недели. С 7 апреля будет запущен рейс «Ханты-Мансийск – Пырьях», периодичность обслуживания - 2,4,6 дни недели,

Расписание и тарифы для населения размещены на официальном сайте АО «Северречфлот», уточнили в ведомстве.