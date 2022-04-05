Дворник из Пыть-Яха решить зарабатать на продаже украденной из офиса бумаги

В Пыть-Яхе 49-летний дворник стал фигурантом уголовного дела, он подозревается в совершении кражи. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, накануне в дежурную часть полиции города поступило сообщение о задержании мужчины, который попытался проникнуть в здание склада горадминистрации и похитить10 пачек офисной бумаги.

В ходе расследования полицейские выяснили, что месяцем ранее злоумышленник уже обчистил этот склад – тогда он похитил 12 упаковок бумаги, после чего спрятал их в офисе туристического агентства, в котором работает. Похищенное мужчина планировал продать.

«Подозреваемый воспользовался ключом-дубликатом, так как имел доступ к помещению, там он подрабатывал дворником. Общий ущерб от противоправных деяний составил около 18 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе ведомства.