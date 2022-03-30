16+
Логотип Сиапресс
USD  86,2843   EUR  96,0085  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре собирают третий груз гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Югорчане продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

В Югре собирают третий груз гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР
Фото: правительство Югры

В Югре продолжают принимать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Вещи и продукты приносят не только простые жители региона, но и частные предприятия. Так, на сегодняшний день сургутский пункт собрал 20 тонн гуманитарной помощи.

«Мы собираем уже третий груз. Это центральным склад, куда собирается помощь из каждой точки Югры. Также мы аккумулируем все данные, что на сегодняшний день в каждом из муниципалитетов собрано, что принесли люди, кто и с какой целью, какие организации приняли участие», – рассказала руководитель штаба добровольцев Югры АНО «Гуманитарный Добровольческий корпус» Светлана Басова.

Теперь волонтеры собирают единый продуктовый набор с гигиеническим комплектом весом 12 килограмм, который обеспечивает месячную норму одному-двум людям. Это сделано для оптимизации раздачи гуманитарной помощи. Однако, югорчане могут приносить все – от подушек до детского питания.

Среди волонтеров есть и жители ДНР и ЛНР. Они занимаются сортировкой и приемом гуманитарной помощи для своих земляков. «Нам же люди здесь помогают. Я буду только рада этому поспособствовать», – поделилась доброволец Оксана Краузе.

Штаб добровольцев также предоставляет жителям ДНР и ЛНР психологическую помощь. Кроме того, организация сотрудничает с центром занятости, специалисты которого проводят консультации для нуждающихся в работе.

Напоминаем, что ранее югорчане собрали 50, а потом и 70 тонн гуманитарной помощи.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:47, просмотров: 58, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне скупают участки под картошку 1133
  2. Два полицейских из Лангепаса предстанут перед судом за взятку в 15 тысяч рублей 964
  3. Не снесут: в администрации Сургута прокомментировали петицию в защиту пешеходного моста на ж/д вокзале 954
  4. Деятели культуры Сургута получили региональную награду 797
  5. ​Красивый и функциональный сургутский ж/д вокзал – морально устарел. Но это легко исправить более дешевой реконструкцией 768
  6. ​Югра приняла большой антикризисный план – в нем уже 53 пункта, и они будут дополняться. Рассказываем главное 755
  7. В Нефтеюганске появится коррекционная школа на 230 мест 645
  8. ​Несколько часов осталось до завершения голосования по проектам от жителей Югры 606
  9. ​Деньги, деньги, госуслуги, деньги и новый штраф. Какие нововведения ждут россиян с 1 апреля 590
  10. ​Энергетики оказали содействие в проведении Чемпионата России по спортивному туризму в Югре 551
  1. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 3372
  2. ​СМИ: Жириновский умер… или нет 3181
  3. ​Второй мост через Обь построят на год позже 2531
  4. ​Исторический шанс автобуса 2480
  5. ​Спасти вокзал 2397
  6. Вице-мэра Нефтеюганска, обвиняемую в коррупции, освободили из СИЗО 2361
  7. ​Сохраните мост! Сургутяне создали петицию в защиту ж/д моста 2255
  8. Число зараженных омикроном в Югре увеличилось 2209
  9. Сургут в субботу накроет сильная метель 2159
  10. Около 15 тысяч иностранных граждан приехали в Сургут в прошлом году 2139
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 18233
  2. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 6847
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6749
  4. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 6132
  5. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 6113
  6. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 6021
  7. ​Школы Сургута эвакуируют 5944
  8. ​Не читайте газет 5506
  9. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 5308
  10. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5170

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика