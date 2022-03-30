Югорчане продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

В Югре продолжают принимать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Вещи и продукты приносят не только простые жители региона, но и частные предприятия. Так, на сегодняшний день сургутский пункт собрал 20 тонн гуманитарной помощи.

«Мы собираем уже третий груз. Это центральным склад, куда собирается помощь из каждой точки Югры. Также мы аккумулируем все данные, что на сегодняшний день в каждом из муниципалитетов собрано, что принесли люди, кто и с какой целью, какие организации приняли участие», – рассказала руководитель штаба добровольцев Югры АНО «Гуманитарный Добровольческий корпус» Светлана Басова.

Теперь волонтеры собирают единый продуктовый набор с гигиеническим комплектом весом 12 килограмм, который обеспечивает месячную норму одному-двум людям. Это сделано для оптимизации раздачи гуманитарной помощи. Однако, югорчане могут приносить все – от подушек до детского питания.

Среди волонтеров есть и жители ДНР и ЛНР. Они занимаются сортировкой и приемом гуманитарной помощи для своих земляков. «Нам же люди здесь помогают. Я буду только рада этому поспособствовать», – поделилась доброволец Оксана Краузе.

Штаб добровольцев также предоставляет жителям ДНР и ЛНР психологическую помощь. Кроме того, организация сотрудничает с центром занятости, специалисты которого проводят консультации для нуждающихся в работе.

Напоминаем, что ранее югорчане собрали 50, а потом и 70 тонн гуманитарной помощи.