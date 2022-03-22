Гуманитарную помощь из Югры жителям ЛНР и ДНР отвезут три самолета Минобороны

Сегодня, 22 марта, происходит переброска масштабной гуманитарной помощи из Югры жителям Донецкой и Луганской народных республик. Для этого по просьбе Натальи Комаровой Министерство обороны России предоставило три грузовых самолета ИЛ-76, сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Югорчане собрали для жителей ЛНР и ДНР 70 тонн гуманитарной помощи – продуктов длительного хранения, предметов гигиены, теплой и детской одежды и прочих необходимых вещей.

Все это будет доставлено в приграничные районы ЛНР и ДНР. Туда же отправятся 15 представителей АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» во главе с руководителем этой организации Эдуардом Логиновым.

Напомним, что сборкой гуманитарной помощи занимался штаб акции «МыВместе» под руководством «Гуманитарного добровольческого корпуса». Они открыли 40 пунктов сбора в 22 муниципалитетов, где работали 120 добровольцев. Помощь жителям Донецка и Луганска принесли более шести тысяч югорчан. Ранее Югра уже отправила 50 тонн гуманитарного груза на фурах – они приехали в Ростов-на-Дону, куда приехала первая волна эвакуированных из народных республик людей. Югра также принимает на своей территории сотни семей, покинувших ЛНР и ДНР из-за боевых действий.