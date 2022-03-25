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Вице-мэра Нефтеюганска, обвиняемую в коррупции, освободили из СИЗО

Вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову отпустили из СИЗО под домашний арест

Вице-мэра Нефтеюганска, обвиняемую в коррупции, освободили из СИЗО
pixabay.com

Суд ХМАО освободил из-под стражи бывшего заместителя главы Нефтеюганска Елену Абрамову, обвиняемую в получении взятки в крупном размере. Суд заменил чиновнице пребывание в СИЗО на домашний арест, сообщил источник в силовых органах региональным журналистам. Данная мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев, уточняет «Правда УрФО».

При этом бизнесмен и экс-депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец, которого следствие называет посредником в коррупционной сделке, останется под стражей еще два месяца, пишет Ugra-news.

Об аресте замглавы администрации Нефтеюганска стало известно в конце октября 2021 года. По версии следствия, чиновница в декабре 2020 года получила ювелирные изделия на сумму более 230 тысяч. Этот «подарок» был от представителя коммерческой организации, так он смог обеспечить себе договор на аренду территории в 4 микрорайоне.

В середине января 2022 года сообщалось, что Елену Абрамову уволили из администрации города. На ее место назначили бывшего полицейского Максима Ускова.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 190, комментариев: 0

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