Бывший полицейский Максим Усков стал новым вице-мэром Нефтеюганска

Новым вице-мэром Нефтеюганска стал бывший полицейский Максим Усков. Информация о его назначении появилась на сайте городской администрации. Согласно опубликованным там данным, новый заместитель главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай будет координировать и контролировать деятельность департамента градостроительства и земельных отношений и департамента муниципального имущества.

Ранее Максим Усков работал в отделе МВД Нефтеюганска, где занимал должность начальника по оперативной работе. До этого Усков возглавлял городской департамент имущественных и земельных отношений. В 2016 году он подавал документы на участие в выборах главы Нефтеюганска, но потерпел неудачу.

Максим Усков сменил на посту вице-мэра Елену Абрамову, которую в конце октября арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновница в декабре 2020 года получила ювелирные изделия на сумму более 230 тысяч. Этот «подарок» был от представителя коммерческой организации, так он смог обеспечить себе договор на аренду территории в 4 микрорайоне.