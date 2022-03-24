1 млрд рублей составил ущерб от коррупционных преступлений в ХМАО в 2021 году

Максимальная сумма взятки в ХМАО в 2021 году составила 36,5 млн рублей, минимальная – 50 тыс. рублей. Об этом сообщил руководитель окружного СУ СКР Михаил Мокшин в ходе посвященного коррупции заседания под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Югры Борис Дмитриев рассказал, что в прошлом году среди прочих коррупционных преступлений зафиксировано 11 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размере (с суммой взятки от 160 тыс. рублей до 3 млн). Ущерб от коррупционных преступлений по итогам года составил около 1 млрд рублей. Впоследствии он был погашен в полном объеме.

Власти ХМАО намерены проводить психологическое тестирование кандидатов при приеме на госслужбу на предмет коррупционной предрасположенности. «Данные о тестировании и склонности к совершению коррупционных правонарушений будут заноситься в электронное дело служащего или резервиста», - заявил директор окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Александр Деменко.