16+
Логотип Сиапресс
USD  104,0741   EUR  114,7833  

Новости

Больше новостей
В России запустят аналог Instagram - Россграм. Зарегистрируетесь?
Комментировать
0
Вы пользуетесь Instagram?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре продолжает сокращаться суточное число заболевших ковидом

179 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ХМАО за сутки

​В Югре продолжает сокращаться суточное число заболевших ковидом
pixabay.com

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 179 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 183. Новые заболевшие зарегистрированы в 19 муниципалитетах региона, больше всего в Кондинском районе – 47, Советском районе – 22 и в Ханты-Мансийске – 19.

По данным окружного оперативного штаба, на момент выявления заболевания у 175 пациентов наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония.

Умерли за сутки от ковида в ХМАО 2 человека, за весь период пандемии – 2 499 пациентов. Излечились за сутки 998 человек, за весь период пандемии – 196 593 югорчанина.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:41, просмотров: 137, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 1870
  2. Покупателей для сургутского Агентства воздушных сообщений не нашлось 1096
  3. ​Два проблемных дома завершены в Сургуте 866
  4. ​«А мы будем!..» 804
  5. ​Испанский стыд 792
  6. Обнаружившая в такси кошелек с деньгами югорчанка стала фигуранткой уголовного дела 790
  7. Пост председателя Ассоциации «Совета муниципальных образований Югры» занял Андрей Филатов 758
  8. ​Разговор с нефтяниками и объединение сил для противостояния санкциям – главное из визита Валентины Матвиенко в Югру 678
  9. ​Не та мобилизация 659
  10. ​Три ИЛ-76 отвезут 70 тонн гуманитарного груза, собранного югорчанами для жителей Донецка и Луганска 598
  1. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 2975
  2. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 2799
  3. Что сейчас делать с недвижимостью? Собрали самые популярные вопросы и дали на них ответ 2740
  4. В Югре ожидают Валентину Матвиенко 2239
  5. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 2091
  6. В Сургуте расселят 11 домов из аварийного жилфонда в марте 2045
  7. Пьяный югорчанин заколол жену вилкой 2014
  8. Платными услугами бизнес-зала аэропорта Сургута можно воспользоваться, несмотря на ограничение работы Priority Pass и Lounge Key 1934
  9. Никакой политики, только котики // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1879
  10. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 1870
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 17464
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 7879
  3. ​Не так уж и единогласно получилось 7094
  4. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 6370
  5. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6064
  6. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 5911
  7. ​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину 5848
  8. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 5461
  9. ​Школы Сургута эвакуируют 5343
  10. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 5226

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика