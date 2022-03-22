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​В Югре за год подведут газ к 4,6 тысячи домовладений

Программа догазификации в Югре идет активными темпами

​В Югре за год подведут газ к 4,6 тысячи домовладений
Фото pixabay.com

До 2023 года в Югре газ будет подведен к 4,6 тысячи домовладений. Такие данные были озвучены на заседании регионального штаба по газификации. «В связи с подачей новых заявок на подключение негазифицированных домовладений к газораспределительным сетям главам муниципалитетов, участвующих в программе догазификации, необходимо оперативно актуализировать пообъектные планы-графики догазификации», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким рассказал, что программа догазификации стартовала в апреле 2021 года, в нее включены 39 поселений. Претендовать на подведение газа могут немногим более шести тысяч домовладений, а также 75 садоводческих и огороднических товариществ. Все это должно быть реализовано до 2025 года.

«Уровень газификации Югры составляет 85,1 процента, что на 14 процентов выше среднероссийских показателей. Уровень потенциально газификации в регионе – 90,6 процента. В автономном округе отдельным категориям граждан осуществляется частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов в сумме 100 тысяч рублей. По предварительной оценке, данной мерой поддержки смогут воспользоваться более трех тысяч югорчан», – сообщил Ким.


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22 марта в 21:09, просмотров: 208, комментариев: 0

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