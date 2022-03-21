Дожди и потепление придут в Югру на рабочей неделе

В ХМАО на этой неделе ожидается потепление. Если ночью еще будет морозно, то в дневные часы синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Об этом сообщается на портале областного ЦГМС.

Так, в понедельник ожидается -3 градуса, снег и северо-западный ветер до 8 м/с. Во вторник столбик термометра покажет около 0 градусов, возможны дожди. В среду воздух прогреется до +4 градуса, подует сильный ветер. В конце рабочей недели вновь похолодает. Сильных морозов не ожидается – температура воздуха составит около -2-3 градусов.