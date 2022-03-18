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Свыше тысячи подростков в ХМАО привились от коронавируса

1 172 подростка в Югре прошли вакцинацию против коронавируса

Свыше тысячи подростков в ХМАО привились от коронавируса
pixabay.com

Свыше тысячи подростков в ХМАО привились от коронавируса с начала вакцинации, сообщил директор окружного департамент здравоохранения Алексей Добровольский.

«В 2022 году в Югре от COVID-19 вакцинированы 1172 подростка от 12 до 17 лет. На этой неделе еще 480 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" поступили в поликлиники Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска», - написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что прививать подростков против коронавируса начали в Нижневартовске. В городскую детскую поликлинику поступила первая партия вакцины «Спутник-М».


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18 марта в 15:09, просмотров: 338, комментариев: 0

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