16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Только 14% югорчан считают себя стрессоустойчивыми

Жительницы Югры считают себя наиболее стрессоустойчивыми, чем мужчины

Только 14% югорчан считают себя стрессоустойчивыми
Фото: pexels.com

Только в 14% резюме жителей Югры встречается такое качество, как стрессоустойчивость. При этом женщины чаще всего указывают эту характеристику (58%), сообщила пресс-служба hh.ru.

Так, наиболее стрессоустойчивыми себя считают менеджеры продукта – 34% из всех резюме по этой специальности, медицинские работники – 29% (однако это качество встречается только у 8% процентов врачей) и финансовые директора – 27%. Менее стойкими оказались представители рабочих профессий. Считают себя стрессоустойчивыми всего лишь 4% упаковщиков, монтажников, уборщиков, промоутеров, автомехаников и дворников, а также 2% – грузчиков и сварщиков.

«Как ни странно, стрессоустойчивые жители ХМАО рассчитывают на меньшую заработную плату, нежели те, кто этим качеством не обладает. Средние ожидания тех, кто указал данную характеристику в резюме, составляют 64 тысячи рублей, в то время как соискатели, не считающие устойчивость к стрессу своей сильной стороной, рассчитывают на 68 тысяч рублей», – подчеркнула руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Ранее эксперты hh.ru рассказали, что женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе. С этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц.


нравится (0) не нравится (1)
15 марта в 13:50, просмотров: 254, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В эфир «Первого канала» выбежала сотрудница с призывом «не верить пропаганде» 630
  2. ​Почему не закрылись «маки»? 600
  3. В нынешних условиях преимуществом UnionPay для держателей карт является выход на более широкий международный рынок 461
  4. Молодой водитель погиб в ДТП в Нижневартовске 432
  5. ​В Югре чиновникам назначили штраф в 10 млн рублей за загрязнение реки 417
  6. ​19 марта в Сургуте пройдет встреча с застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области 403
  7. На железной дороге «Сургут-Обский» 14 марта сломались рельсы 402
  8. Сладости в России подорожают на 20–30% 401
  9. Свердловчанин жестоко избил югорчанина и бросил его умирать на улице 371
  10. Российские туристы застряли в Таиланде, Египте и ОАЭ, сообщили в АТОР 353
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 4344
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 3449
  3. Снова актировка? Синоптики предсказывают сургутянам резкое похолодание 3406
  4. Сургутянин заплатит 40 тысяч за критику спецоперации в Украине в соцсетях 3241
  5. Россияне остались без отдыха за границей и внутри страны 3041
  6. ​Переобулись 2866
  7. В Югре в сетевых магазинах ввели ограничения на продажу продуктов 2716
  8. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 2558
  9. Потребительские патриоты 2552
  10. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 2307
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 16605
  2. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 9192
  3. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 7503
  4. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 6856
  5. Югорчанина приговорили к 280 часам обязательных работ за кражу туалетной воды 6719
  6. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 6545
  7. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 6462
  8. ​Не так уж и единогласно получилось 6370
  9. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 6095
  10. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 5947

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика