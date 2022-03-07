Чем мужчины отличаются от женщин в рабочей сфере?

Мужчины и женщины ведут себя на рынке труда по-разному в силу всякого рода причин. Эксперты hh.ru провели опрос и узнали, в чем принципиальные различия. Об этом читайте в данном топе.

Остынь!

Женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе: с этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц. Среди мужчин такой ответ дали только 39%. При этом 11% мужчин вообще никогда не испытывали стресс на работе, а вот среди женщин таких всего 5%.

Поработаю из дома

Благодаря переходу на удаленный формат занятости 56% женщин сократили свои расходы на одежду и обувь, среди мужчин таких оказалось меньше – 41%. В то же время, 79% женщин стали меньше тратить на транспорт, в то время как среди мужчин таким могут похвастаться только 70% опрошенных.

Кто больше любит веселиться?

Женщины чаще ходят на корпоративы: только 15% представительниц прекрасного пола их никогда не посещают, среди мужчин таких 25%. Кроме того, только 30% женщин признались, что в целом не любят корпоративы, среди мужчин таких на 9% больше.

А сколько ты зарабатываешь?

В 2021 году зарплата чаще росла у мужчин: 30% сообщили об увеличении, 25% - об уменьшении. Среди женщин о росте зарплаты рассказали 23%, а о падении – 26%.

Пашу как лошадь

Работать только четыре дня в неделю мечтают 28% женщин и 33% мужчин. Интересно, что график работы 6/1 вполне устроил бы 42% женщин, а вот среди мужчин на такой вариант в теории согласны только 34%.

В деревню, в глушь

Идеальным отдыхом от работы женщины обычно называют путешествия в другие города и страны (62%), а мужчины – выезд на природу (56%).

Я хочу быть ближе

Местоположение компании при выборе работы для женщин играет большую роль (30%), чем для мужчин (20%). Интересно и то, что необходимость постоянно ездить в офис и полный рабочий день женщин обычно отталкивают от вакансий чаще, чем мужчин (14% против 9%).

Говорим современно

30% женщин позитивно относятся к современным феминитивам (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня и пр.), среди мужчин таких в два раза меньше (15%).

Проснуться перед рассветом — к хорошему и удачному дню

Женщины заметно чаще мужчин верят в приметы и суеверия, связанные с работой: 43% против 26%. Любопытно, что у 10% женщин и 7% мужчин есть талисман, который обеспечивает карьерный рост или является залогом успешной сделки.

Когда размер кошелька решает

Средняя ожидаемая заработная плата, указанная в резюме женщин из Ханты-Мансийского автономного округа, составляет около 50 тысяч рублей. Мужчины в среднем претендуют на 90 тысяч.