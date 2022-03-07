16+
Логотип Сиапресс
USD  105,8124   EUR  115,6212  

Новости

Больше новостей
Visa и MasterCard уходят из России. Как это на вас повлияет?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе последствия введенных санкций?
Комментировать
0
Больше опросов

Мужчины и женщины на рынке труда: топ-10 ярких отличий

Чем мужчины отличаются от женщин в рабочей сфере?

Мужчины и женщины на рынке труда: топ-10 ярких отличий
Фото: pexels.com

Мужчины и женщины ведут себя на рынке труда по-разному в силу всякого рода причин. Эксперты hh.ru провели опрос и узнали, в чем принципиальные различия. Об этом читайте в данном топе.

Остынь!

Женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе: с этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц. Среди мужчин такой ответ дали только 39%. При этом 11% мужчин вообще никогда не испытывали стресс на работе, а вот среди женщин таких всего 5%.

Поработаю из дома

Благодаря переходу на удаленный формат занятости 56% женщин сократили свои расходы на одежду и обувь, среди мужчин таких оказалось меньше – 41%. В то же время, 79% женщин стали меньше тратить на транспорт, в то время как среди мужчин таким могут похвастаться только 70% опрошенных.

Кто больше любит веселиться?

Женщины чаще ходят на корпоративы: только 15% представительниц прекрасного пола их никогда не посещают, среди мужчин таких 25%. Кроме того, только 30% женщин признались, что в целом не любят корпоративы, среди мужчин таких на 9% больше.

А сколько ты зарабатываешь?

В 2021 году зарплата чаще росла у мужчин: 30% сообщили об увеличении, 25% - об уменьшении. Среди женщин о росте зарплаты рассказали 23%, а о падении – 26%.

Пашу как лошадь

Работать только четыре дня в неделю мечтают 28% женщин и 33% мужчин. Интересно, что график работы 6/1 вполне устроил бы 42% женщин, а вот среди мужчин на такой вариант в теории согласны только 34%.

В деревню, в глушь

Идеальным отдыхом от работы женщины обычно называют путешествия в другие города и страны (62%), а мужчины – выезд на природу (56%).

Я хочу быть ближе

Местоположение компании при выборе работы для женщин играет большую роль (30%), чем для мужчин (20%). Интересно и то, что необходимость постоянно ездить в офис и полный рабочий день женщин обычно отталкивают от вакансий чаще, чем мужчин (14% против 9%).

Говорим современно

30% женщин позитивно относятся к современным феминитивам (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня и пр.), среди мужчин таких в два раза меньше (15%).

Проснуться перед рассветом — к хорошему и удачному дню

Женщины заметно чаще мужчин верят в приметы и суеверия, связанные с работой: 43% против 26%. Любопытно, что у 10% женщин и 7% мужчин есть талисман, который обеспечивает карьерный рост или является залогом успешной сделки.

Когда размер кошелька решает

Средняя ожидаемая заработная плата, указанная в резюме женщин из Ханты-Мансийского автономного округа, составляет около 50 тысяч рублей. Мужчины в среднем претендуют на 90 тысяч.


нравится (0) не нравится (0)
07 марта в 13:13, просмотров: 534, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Собачник из Сургута заплатит за нападение питомца на ребенка 895
  2. За сутки 712 югорчан заболели ковидом 754
  3. В феврале в Сургуте родилось семь двоен 706
  4. В Нижневартовске открыли новый филиал детской поликлиники 693
  5. В поддержку онкобольного ребенка из Нижневартовска вновь проведут благотворительную ярмарку 687
  6. ​Новая жизнь 685
  7. Около половины россиян готовы отказаться от товаров фирм, закрывших свои филиалы в РФ 610
  8. У 303 югорчан омикрон протекает как ОРВИ 564
  9. Мужчины и женщины на рынке труда: топ-10 ярких отличий 534
  10. Наталья Комарова поручила проверить рост цен на детские товары 473
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 8832
  2. ​Школы Сургута эвакуируют 4824
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 4106
  4. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 3999
  5. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 3930
  6. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 3599
  7. Из-за угрозы минирования эвакуировано 31 образовательное учреждение Сургута 3478
  8. ​«Горэлектросеть» обеспечила электроэнергией новый ЖК в Нижневартовске 3292
  9. ​Не читайте газет 3219
  10. Сноубордистка из Сургута завоевала первую золотую медаль на чемпионате России 3192
  1. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 10491
  2. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 9967
  3. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 9303
  4. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 8832
  5. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 8638
  6. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 8509
  7. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 8351
  8. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 7982
  9. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 7972
  10. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7892

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика