Следователи Югры организовали проверку по факту смертельного пожара

Следователи начали проверку по факту смерти двух мужчин во время пожара в Советском. Инцидент произошел 8 марта. Возгорание началось во временной жилой постройке, расположенной на территории частного дома по улице Пехотинцев. По предварительным данным пожар мог произойти в результате короткого замыкания электропроводки в условиях работы при повышенной нагрузке.

«В настоящее врем следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, устанавливается точная причина пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Югре.