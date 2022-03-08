Размер выплат семьям с низкими доходами огласили в правительстве России

Стал известен размер выплат семьям с низкими доходами и с детьми от 8 до 16 лет. Как сообщил в эфире «России 24» министр труда Антон Котяков, он составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума для детей в конкретном регионе.

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей», — сказал министр.

В Югре это число будет больше. По России прожиточный минимум на ребенка составляет 11 592 рубля. В ХМАО — 16 714 рублей, таким образом, семьи с низкими доходами могут претендовать на выплаты от 8 до 16 тысяч рублей.

Также внесена ясность в само понятие «семья с низкими доходами»: к таким относятся семьи, в которых «доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума».

Напомним, о том, что президент России Владимир Путин поручил организовать выплаты семьям с низкими доходами, siapress.ru сообщал ранее сегодня со ссылкой на поздравление россиянок с Международным женским днем: оно размещено на сайте Кремля. Первые выплаты обещают произвести в мае этого года.