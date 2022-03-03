В Югре создали петицию с просьбой присвоить погибшему вартовчанину звание Героя России

Югорчане просят присвоить звание Героя России военнослужащему Игорю Василенко, который погиб во время спецоперации в Украине. Они создали петицию на сайте change.org.

«24 февраля 2022 года в боях под Харьковом, будучи командиром отряда российских разведчиков, он не спрятался за спины вверенных ему солдат, а сам пошел первым. К сожалению, отряд попал под обстрел ВСУ. Игорь Василенко героически взял огонь на себя. Герой погиб. Его супруга узнала о смерти мужа 27 февраля. Героический поступок, позволил сохранить жизнь разведгруппы и передать важную информацию основным силам», – говорится в петиции.

Напоминаем, 27-летний Игорь Василенко проходил военную службу по контракту с 2015 года и погиб в первый день спецоперации.