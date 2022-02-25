В Югре отменили часть ковидных мер

Губернатор Югры Наталья Комарова отменила часть мер, которые были приняты в связи с пандемией. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, среди обновленных решений главы автономного округа следующие:

— Разрешено осуществление строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан, в рабочие дни с соблюдением общих правил о тишине в регионе. Ранее действовало ограничение на проведение шумных работ с 19.00 рабочего дня до 15.00 следующего дня.

— Работодателям разрешено осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков без наличия отрицательного теста на ПЦР-исследование.

Напомним, что остальные антиковидные меры продлены до 31 марта. В их числе: деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна. Также продлено предоставление услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния только по предварительной записи, чтобы в одном помещении находились не более восьми человек, включая сотрудников ЗАГС, и с соблюдением защитных протоколов. Также в торговых центрах не допускается присутствтие детей до 14 лет без сопровождения взрослых.