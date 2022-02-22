Губернатор ХМАО заявила о продлении части ковидных ограничений

Губернатор Югры продлила ковидные ограничения до 31 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом Наталья Комарова заявила во время заседания оперативного штаба Югры.

«Ситуация с заболеванием коронавирусом остается сложной. Количество болеющих остается на высоком уровне. Прошу соответствующих должностных лиц подготовить предложения по продлению до 31 марта приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров, услуг по курению кальяна и в сфере регистрации актов гражданского состояния», — подчеркнула глава региона.

Также было указано, что подростки до 14 лет и дальше не смогут посещать торговые центры без сопровождения взрослых на время действия ограничений.

При этом стоит отметить, что, несмотря на сложную ситуацию, количество выявленных случаев коронавируса в Югре за неделю снизилась на 35 процентов, а число болеющих — на 26 процентов. Госпитализаций требуется на 22 процента меньше — 123 человека попали на больничные койки с вирусом за неделю, рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

В свою очередь, директор департамента образования Югры Алексей Дренин подчеркнул, что в школах региона цчебный процесс идет строго в соответствии с протоколами безопасности. Доля школьников от всех заболевших в округе составляет пять процентов, но в отдельных муниципалитетах фиксируется превышение десятипроцентного порога, и там учеба уходит на дистант.