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​В рамках «Духа огня» пройдет специальный конкурс «арктического» кино

В Югре пройдет конкурс полнометражных кинопроектов среди стран Арктического совета

​В рамках «Духа огня» пройдет специальный конкурс «арктического» кино
Фото pixabay.com

Специальный конкурс дебютных полнометражных фильмов (как игровых, так и документальных) для представителей стран Арктического совета пройдет в рамках сдвоенного XIX-XX фестивалей «Дух огня» в Югре. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей округа, соревноваться будут киноленты от режиссеров из Дании, Канады и России. Они будут направлены на тему сохранения Арктики, экологическим вопросам, коренным народам, преемственности поколений.

«В конкурсе представлены биографические, исторические кинопроекты на тему освоения Арктики», – отметила куратор конкурса, руководитель детской программы «Твое кино» Екатерина Бордачева.

Участники должны будут представить концепции и сценарии своих фильмов, и лучшие из них получат гранты на проведение съемок, а победитель конкурса сможет презентовать свою картину на следующем фестивале «Дух огня».

Сразу два международных кинофестиваля «Дух огня» проходят 22-28 февраля в Ханты-Мансийске. На них поступили работы из Великобритании, Израиля, Индии, Испании, Китая, Кот-д’Ивуара, России, Филиппин. В международном конкурсе XX фестиваля принимают участие работы из Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, России, США, Франции.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 181, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:24
Два маленьких вопроса.
-Где расположена якорная площадка кинофестиваля «Дух огня». -Сколько старых советских кинотеатров сохранилось в Ханты - Мансийске.

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