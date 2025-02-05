В Нефтеюганске на перекрестке столкнулись Renault и Subaru

Вечером 4 февраля около 21:05 на улице Сургутская произошло ДТП с участием двух иномарок. По предварительной информации, 28-летний водитель Renault, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу встречному автомобилю Subaru, что привело к столкновению.

В аварии пострадала 10-летняя пассажирка – она получила травмы.

Отметим, что в момент аварии все участники не были пристегнуты ремнем безопасности.

Ранее на трассе «Сургут – Нижневартовск» водитель легковушки врезался в грузовик.