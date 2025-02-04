​На трассе «Сургут – Нижневартовск» водитель легковушки врезался в грузовик

Авария произошла утром 3 февраля на 181-м километре трассы «Сургут – Нижневартовск». По предварительной информации, 75-летний водитель Opel не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик MAN, который остановился перед поворотом.

«Около 07:30 на 181 км автодороги «Сургут − Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 75-летний водитель «Opel», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди остановившегося для совершения маневра «поворот» транспортного средства «MAN» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы.