Врачи Нефтеюганска извлекли опасный предмет из желудка мальчика

В хирургическое отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы поступил восьмилетний ребенок. Мальчик проглотил магнитную игрушку, сообщает Депздрав ХМАО.

«Яркий и привлекающий детское внимание предмет оказался в желудке у восьмилетнего нефтеюганца. Под общим наркозом маленькому пациенту была проведена видеоэзофагогастродуоденоскопия и врач-эндоскопист извлек инородное тело», – указали в сообщении.

Несмотря на оперативную помощь врачей, такие случаи могут иметь серьезные последствия: «При проглатывании двух и более магнитных игрушек они могут склеится через стенки кишечника, что обязательно приведет к образованию пролежней и свищей, а это в свою очередь приводит к перитониту. Магнитные игрушки похожие на конфеты, могут глотать и самые маленькие дети, и у них они будут застревать в пищеводе или кишечнике формируя непроходимость. В этих случаях оперативное вмешательство неизбежно», – отметил детский хирург Никита Рудаш.

В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, он уже выписан и вернулся домой.