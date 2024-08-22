Жители Нефтеюганска приносят цветы и игрушки к месту трагической гибели восьмилетнего мальчика

На месте трагической гибели восьмилетнего мальчика в Нефтеюганске устроили стихийный мемориал. Местные жители приносят на место ДТП игрушки и цветы, чтобы выразить скорбь и поддержку. Об этом рассказали в телеграм-канале «Это Юганск, детка».

«Выражаем соболезнования семье Матвея. Спи спокойно, малыш», – написали авторы публикации.

Напоминаем, что женщина за рулем «Changan UNI-T» сбила восьмилетнего мальчика на самокате. Ребенок скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Автоледи грозит до семи лет тюрьмы.