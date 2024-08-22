Жители Нефтеюганска приносят цветы и игрушки к месту трагической гибели восьмилетнего мальчика

На месте трагической гибели восьмилетнего мальчика в Нефтеюганске устроили стихийный мемориал. Местные жители приносят на место ДТП игрушки и цветы, чтобы выразить скорбь и поддержку. Об этом рассказали в телеграм-канале «Это Юганск, детка».
«Выражаем соболезнования семье Матвея. Спи спокойно, малыш», – написали авторы публикации.
Напоминаем, что женщина за рулем «Changan UNI-T» сбила восьмилетнего мальчика на самокате. Ребенок скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Автоледи грозит до семи лет тюрьмы.
Чего стоит Югра, когда не слезинки ее детей, а гибель в страданиях принимают ее дети. Жители несут цветы и игрушки, а официальные лица в столице Югры до сих не выступили с официальным заявлением с соболезнованиями в адрес родителей и оказанием им моральной и материальной поддержки.
«Бог не Ерошка и видит немножко». Божья кара скорее всего постигнет причастных к гибели невинного ребёнка в Юганск. На все Воля Божья!