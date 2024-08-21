До семи лет лишения свободы грозит женщине из Нефтеюганска, насмерть сбившей ребенка на самокате

Женщина, сбившая восьмилетнего ребенка на самокате в Нефтеюганске, находилась в трезвом состоянии. На время расследования она будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Предварительно установлено, подозреваемая, управляя личным автомобилем Changan UNI-T, на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в микрорайоне 16А, допустила наезд на восьмилетнего пешехода, который передвигался на самокате. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте до приезда медиков», – сообщает пресс-служба полиции Югры.

В Следственном отделе ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело – нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Автоледи грозит до семи лет лишения свободы.

Видео инцидента опубликовали в нашем телеграм-канале. Не рекомендуем к просмотру впечатлительным и чувствительным людям.