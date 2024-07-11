Прокуратура начала проверку после падения футбольных ворот на восьмилетнего мальчика из Нефтеюганска

Восьмилетний мальчик из Нефтеюганска попал в травматологию с тяжелой черепно-мозговой травмой после падения футбольных ворот. Ребенок поступил в медучреждение без сознания, на аппарате ИВЛ. В настоящий момент прокуратура ищет виновных в произошедшем, сообщает пресс-служба окружного ведомства.

«Мальчику сразу выполнили открытое нейрохирургическое вмешательство по удалению гематомы. Затем восемь дней детские анестезиологи-реаниматологи обеспечивали необходимое лечение и уход. И вот накануне ребенок был переведен в палату детского нейрохирургического отделения, где продолжает восстанавливаться», − добавили в Сургутской травмбольнице, куда направили ребенка.

Грубого неврологического дефицита после травмы не наблюдается – пациент разговаривает и все понимает, самостоятельно ест и двигается

Между тем, в нынешнем сезоне уже фиксировали серьезную травму на спортивно-игровой площадке. В июне с высоты установленной на территории конструкции упала девятилетняя девочка. Ее доставили в больницу с разрывом селезенки и прооперировали в экстренном порядке.