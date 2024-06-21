В Сургутской травматологической больнице лечится двое детей после падания с большой высоты

На сегодняшний день в Сургутской травматологической больнице находится два ребенка, которые получили травмы после падения с большой высоты. Оба перенесли серьезные операции и находятся в хирургическом отделении.

«С переломом таза и повреждениями внутренних органов в клинику был доставлен полуторагодовалый мальчик. Он выпал из окна третьего этажа. Заведующий хирургическим отделением Владимир Корженевский сделал всё возможное, чтобы избежать инвалидизирующих последствий травмы. Ребенок едва не лишился почки. К счастью, опытному врачу удалось ее сохранить. Сейчас малыш идет на поправку», − рассказали об одном из случаев в травматологии.

Вторым пациентом стала девятилетняя девочка, которая упала с меньшей высоты. Она тоже получила травму, представляющую угрозу для жизни. «Девочка сорвалась с одной из конструкций на детской площадке. В результате – разрыв селезёнки и экстренная операция», − объяснили в медучреждении.

Всего с начала мая после падений с высоты в Сургутскую травматологическую больницу попали трое детей и два взрослых. Врачи призвали горожан к соблюдению мер безопасности:

Ни на мгновение не оставляйте маленького ребенка одного в комнате с открытыми окнами или там, где он может отрыть их сам.

1. В присутствии детей открывайте окна только в режим проветривания.

2. Обязательно используйте дополнительную блокирующую фурнитуру или снимайте и прячьте оконные ручки.

3. Оцените, какие предметы ребенок может использовать в качестве ступеньки, чтобы забраться на подоконник, и уберите их из комнаты.

4. Помните о любознательности малышей. Не играйте с ребенком на подоконнике, не привлекайте его внимание видом из окна: машинами, птичками и т.д.

5. Никогда не рассчитывайте на москитную сетку. Она не выдерживает даже домашних животных.

6. С детьми постарше ежедневно беседуйте о безопасности, прививайте им культуру поведения на спортивных и игровых площадках, рассказывайте о последствиях развлечений на крышах гаражей или заброшенных зданий. Подкрепите общие фразы конкретными примерами.