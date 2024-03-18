Жители Нефтеюганска пожаловались на потоп в подъездах

Жители многоэтажек в Нефтеюганске беспокоятся из-за потопов в подъездах. По словам горожан, такая ситуация происходит каждый год, так как из-за плохой уборки снега в городе все плывет с наступлением тепла. В паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте» горожане прокомментировали этот инцидент.

«В микрорайоне снег в этом году практически не чистят, видимость одну делают, а талые воды текут вдоль 38 дома, если вокруг не чищено куда воде деваться, она затекает в подъезды. И тут без разницы есть ремонт в МКД или нет его. Точнее даже если он и был, то его уже и нет», — пишет Ирина Д.

«3-14 такая же проблема в подъезде уже вода», — добавила Екатерина К.

Компания «Жилстройнадзор Югры» ответила на жалобы горожан: «Мы связались с УК, нам сообщили, что вода образуется из-за таяния снега. Управляющая организация положила трап для прохода».

Ранее мы писали, что в ХМАО в прошедшие выходные потеплеет на +7 градусов. С наступлением тепла ситуация с таянием нечищеного снега может усугубиться.