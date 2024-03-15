Синоптики обещают югорчанам потепление до +7 градусов в выходные

В предстоящие выходные в ХМАО потеплеет до +7 градусов. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 16 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, на востоке -9-14. Днем потеплеет до +2+7 градусов, местами на востоке до -3. Ветер с порывами до 15-17 м/с подует с юго-запада.

В воскресенье, 17 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. Ночью столбик термометра покажет +2-3 градуса, местами до -8, днем прогнозируется +2+7 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с.